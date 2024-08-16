Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,230)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр 17,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1870
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе Russiancoin за 3000 RUB. Торги состоялись 22 августа 2019.
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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