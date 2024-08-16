1 новый грош 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе Russiancoin за 3000 RUB. Торги состоялись 22 августа 2019.

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