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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1870 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 17,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1870
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 810 проданному на аукционе Russiancoin за 3000 RUB. Торги состоялись 22 августа 2019.

Сохранность
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  • Russiancoin (3)
  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 130 CZK
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1870 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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