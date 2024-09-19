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Саксония-Альбертина
1868
Саксония-Альбертина
Период:
1806-1873
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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Саксония-Альбертина
1868
Монеты Саксония-Альбертина 1868 года
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Золотые монеты
1 крона 1868 B
Средняя цена
14000 $
Продажи
0
3
1/2 кроны 1868 B
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
2
Серебряные монеты
Талер 1868 B Горный
Средняя цена
140 $
Продажи
0
84
Талер 1868 B
Средняя цена
210 $
Продажи
0
63
2 новых гроша 1868 B
Средняя цена
100 $
Продажи
0
21
1 новый грош 1868 B
Средняя цена
15 $
Продажи
0
13
Медные монеты
1 пфенниг 1868 B
Средняя цена
45 $
Продажи
0
29
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Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Категория
Зактрыть
???
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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