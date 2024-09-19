Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1868 B
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1868 B
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1868 B Горный
Средняя цена 140 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
Талер 1868 B
Средняя цена 210 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1868 B
Средняя цена 100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 новый грош 1868 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 29
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск