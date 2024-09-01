1 новый грош 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе Russiancoin за 1500 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2021.

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