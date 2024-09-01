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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 17,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1868
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе Russiancoin за 1500 RUB. Торги состоялись 9 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (9)
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1868 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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