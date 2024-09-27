Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1868
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3619 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 85 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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