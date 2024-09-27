1 пфенниг 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3619 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 85 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

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