Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 пфенниг 1868 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1868
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3619 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 85 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (21)
  • Stephen Album (2)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1868 B на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Иоганна Монеты Саксония-Альбертина 1868 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских медные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск