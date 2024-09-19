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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 кроны 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1868 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/2 кроны 1868 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1868
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1868 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5273 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1868 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
8219 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1868 B на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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