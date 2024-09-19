Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1868
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2562 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
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Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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