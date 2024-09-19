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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1868
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2562 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

Сохранность
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  • BAC (12)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1868 B на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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