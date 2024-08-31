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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1868 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1868
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1868 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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