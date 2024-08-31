Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1868
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aurea (2)
- Cayón (1)
- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- Felzmann (1)
- Frühwald (1)
- GGN (1)
- Grün (4)
- Heritage (4)
- HERVERA (2)
- Höhn (5)
- Katz (2)
- Kroha (2)
- Künker (10)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (2)
- Schulman (2)
- Soler y Llach (3)
- Solidus Numismatik (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Stephen Album (2)
- Teutoburger (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (4)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск