Талер 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1868 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

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