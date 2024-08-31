1 крона 1868 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1868 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

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