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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1862 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1862 B
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1862 B
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1862 B Горный
Средняя цена 180 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Талер 1862 B
Средняя цена 140 $
Продажи
1 74

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1862 B
Средняя цена 20 $
Продажи
1 65
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1862 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1862 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 28
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