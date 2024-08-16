1/2 кроны 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1862 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7250 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

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