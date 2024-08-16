Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 кроны 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1862
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1862 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7250 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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