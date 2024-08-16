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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 кроны 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1862 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/2 кроны 1862 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1862
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1862 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7250 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
7467 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
9823 $
Цена в валюте аукциона 7250 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Heritage - September 12, 2011
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1862 B на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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