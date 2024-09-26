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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1862 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1862 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1862
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2519 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 490 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Niemczyk - June 25, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Niemczyk - June 25, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1862 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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