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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 крона 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 крона 1862 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 крона 1862 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 крона
  • Год 1862
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1862 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1525 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.

Сохранность
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  • UBS (1)
Саксония-Альбертина 1 крона 1862 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
6790 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1862 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
4805 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1862 B на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 крона 1862 B на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 крона 1862 B на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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