1 крона 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1862 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1525 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2022.

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