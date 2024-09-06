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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 пфеннигов 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1862 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 5 пфеннигов 1862 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,3 - 7,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1862
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8363 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1862 B на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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