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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1862 года B "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1862 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1862 года B "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1862
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1862 года "Горный" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5076 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS62
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - January 8, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - July 10, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1862 B "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1862 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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