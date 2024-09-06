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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1862 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 пфеннига 1862 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1862
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1665 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Möller (1)
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1862 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1862 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1862 B на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1862 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1862 B на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1862 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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