Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1862 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1862
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1862 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1665 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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