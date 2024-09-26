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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1861 B
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1861 B
Средняя цена 280 $
Продажи
1 234
Аверс
Реверс
Талер 1861 B Горный
Средняя цена 340 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
Талер 1861 B
Средняя цена 280 $
Продажи
2 120
Аверс
Реверс
Талер 1861 B
Средняя цена 120 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1/6 талера 1861 B
Средняя цена 40 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 новый грош 1861 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1861 B
Средняя цена 80 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 34
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