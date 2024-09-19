Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 новый грош 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,230)
- Вес 2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 новый грош
- Год 1861
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3607 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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