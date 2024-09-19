1 новый грош 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3607 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

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