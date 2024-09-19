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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 новый грош 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 новый грош 1861 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 новый грош 1861 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,230)
  • Вес 2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 новый грош
  • Год 1861
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3607 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 новый грош 1861 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 новый грош 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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