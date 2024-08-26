1 пфенниг 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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