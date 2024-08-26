Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1861
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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- Russiancoin (18)
- WAG (7)
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 270 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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