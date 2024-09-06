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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1861 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 пфеннига 1861 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1861
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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