2 пфеннига 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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