Талер 1861 года B "Тип 1861-1871" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1050 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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