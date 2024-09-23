Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1861 года B "Тип 1861-1871" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1050 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Busso Peus (1)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Gärtner (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (5)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Höhn (3)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (2)
- Künker (8)
- La Galerie Numismatique (4)
- Möller (2)
- Monnaies d'Antan (1)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (2)
- Rauch (5)
- Reinhard Fischer (7)
- Soler y Llach (1)
- Solidus Numismatik (3)
- Via (2)
- WAG (4)
- WCN (3)
- Westfälische (1)
- Александр (3)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск