Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1861 года B "Тип 1861-1871" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1861 года B "Тип 1861-1871" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1861 года B "Тип 1861-1871" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1059 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1050 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Busso Peus (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (5)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (3)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (2)
  • Künker (8)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • Möller (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (5)
  • Reinhard Fischer (7)
  • Soler y Llach (1)
  • Solidus Numismatik (3)
  • Via (2)
  • WAG (4)
  • WCN (3)
  • Westfälische (1)
  • Александр (3)
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1861 B на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Иоганна Монеты Саксония-Альбертина 1861 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск