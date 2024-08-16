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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 крона 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 крона 1861 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 крона 1861 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 крона
  • Год 1861
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1861 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7741 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (8)
Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
7849 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
1389 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1 крона 1861 B на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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