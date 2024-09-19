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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1861 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1861 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1861
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 360 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 280 CZK
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1861 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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