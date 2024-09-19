1/6 талера 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 360 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

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