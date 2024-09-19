Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1861 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/6 талера
- Год 1861
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 360 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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