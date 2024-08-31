Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Саксен-Мейнинген
1812
Саксен-Мейнинген
Период:
1808-1870
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
Главная
Каталог
Саксен-Мейнинген
1812
Монеты Саксен-Мейнинген 1812 года
Выберите категорию
Все
Серебро
Медь
Памятные
Серебряные монеты
20 крейцеров 1812
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
3
6 крейцеров 1812
Средняя цена
270 $
Продажи
0
3
3 крейцера 1812
Средняя цена
170 $
Продажи
0
7
1 крейцер 1812
Средняя цена
190 $
Продажи
0
10
Медные монеты
1/2 крейцера 1812
Средняя цена
50 $
Продажи
0
8
1/4 крейцера 1812
Средняя цена
55 $
Продажи
0
6
Памятные монеты
Талер без года (1812) L На смерть герцога Георга
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
69
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
31 авг. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить