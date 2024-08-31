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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1812 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1812
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1812
Средняя цена 270 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1812
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крейцер 1812
Средняя цена 190 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1812
Средняя цена 50 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1812
Средняя цена 55 $
Продажи
0 6

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1812) L На смерть герцога Георга
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 69
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