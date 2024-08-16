Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 1,36 гр
- Чистого серебра (0,0133 oz) 0,4148 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1812
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1997 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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