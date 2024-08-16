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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,36 гр
  • Чистого серебра (0,0133 oz) 0,4148 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1812
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1997 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1812 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1812 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1812 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1812 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1812 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1812 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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