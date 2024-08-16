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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1812 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1812 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,73 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1212 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1812
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1812 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3167 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1812 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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