Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/4 крейцера 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1812
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1812 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3163 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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