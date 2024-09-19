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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/4 крейцера 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1812 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/4 крейцера 1812 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 - 1,5 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1812
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1812 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3163 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1812 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1812 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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