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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал Талер
  • Год без года (1812)
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер без года (1812) года "На смерть герцога Георга" со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5155 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2590 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1812 "На смерть герцога Георга" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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