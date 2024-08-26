Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
Талер без года (1812) L "На смерть герцога Георга" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал Талер
- Год без года (1812)
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер без года (1812) года "На смерть герцога Георга" со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.
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Дата 22 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Дата 12 октября 2021
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Сохранность XF
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 11 ноября 2020
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