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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 крейцера 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1812 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1812 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,1 гр
  • Диаметр 20,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1812
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1812 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3164 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Frühwald (2)
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  • Grün (2)
  • Russiancoin (2)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1812 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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