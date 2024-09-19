Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 крейцера 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,1 гр
- Диаметр 20,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1812
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1812 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3164 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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