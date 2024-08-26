Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
20 крейцеров 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1812
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 20 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4566 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
24244 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
16524 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
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