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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

20 крейцеров 1812 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 20 крейцеров 1812 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1812
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 20 крейцеров 1812 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4566 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2016.

Сохранность
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  • Grün (1)
Саксен-Мейнинген 20 крейцеров 1812 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
24244 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Саксен-Мейнинген 20 крейцеров 1812 на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
16524 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Саксен-Мейнинген 20 крейцеров 1812 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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