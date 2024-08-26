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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Серебряные монеты 20 крейцеров Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

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20 крейцеров 1812

Год Знак Описание Продажи Продажи
1812 0 3
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