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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870 B
Средняя цена150 $
Продажи
093
Аверс
Реверс
2 Гроша 1870 B
Средняя цена120 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1 Грош 1870 B
Средняя цена65 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1870 B
Средняя цена70 $
Продажи
05

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1870 B
Средняя цена80 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1870 B
Средняя цена15 $
Продажи
03
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