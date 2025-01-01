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Саксен-Кобург-Гота
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Монеты Саксен-Кобург-Гота 1870 года
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Талер 1870 B
Средняя цена
150 $
Продажи
0
93
2 Гроша 1870 B
Средняя цена
120 $
Продажи
0
12
1 Грош 1870 B
Средняя цена
65 $
Продажи
0
4
1/2 гроша 1870 B
Средняя цена
70 $
Продажи
0
5
Медные монеты
2 пфеннига 1870 B
Средняя цена
80 $
Продажи
0
11
1 пфенниг 1870 B
Средняя цена
15 $
Продажи
0
3
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