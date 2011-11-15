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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 Гроша 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 Гроша 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,300)
  • Вес3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,894

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 Гроша
  • Год1870
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1764 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе WAG - 14 января 2018
ПродавецWAG
Дата14 января 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1870 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 Гроша 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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