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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1870 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1870 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC96,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1870
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1870 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1119 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1870 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1870 B на аукционе Frühwald - 4 декабря 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1870 B на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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