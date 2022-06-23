Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1870 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1119 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы