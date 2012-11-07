Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC21,500
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1870
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 900 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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