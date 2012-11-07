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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC21,500

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1870
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 900 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Pesek Auctions - 15 апреля 2025
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Pesek Auctions - 15 апреля 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 апреля 2025
СохранностьSP66 PCGS
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Rauch - 7 апреля 2024
ПродавецRauch
Дата7 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 октября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата16 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Rhenumis - 13 сентября 2023
ПродавецRhenumis
Дата13 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе Wormser Auktionshaus - 28 февраля 2023
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата28 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе COINSNET - 4 сентября 2022
Саксен-Кобург-Гота Талер 1870 B на аукционе COINSNET - 4 сентября 2022
ПродавецCOINSNET
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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