Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,230)
- Вес2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,495
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 Грош
- Год1870
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 5611 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 25 октября 2016.
Сохранность
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