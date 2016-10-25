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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 Грош 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 Грош 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,230)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,495

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 Грош
  • Год1870
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 5611 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 25 октября 2016.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1870 B на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьXF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1870 B на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьAU
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1870 B на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1870 B на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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