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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/2 гроша 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/2 гроша 1870 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,230)
  • Вес1,05 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2415 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC52,276

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/2 гроша
  • Год1870
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2176 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 165 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1870 B на аукционе Möller - 2 декабря 2022
ПродавецMöller
Дата2 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1870 B на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1870 B на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1870 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1870 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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