Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/2 гроша 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,230)
- Вес1,05 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2415 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC52,276
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/2 гроша
- Год1870
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1870 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2176 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 165 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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