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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1870 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1870 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 пфеннига 1870 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,7 - 3,5 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC118,050

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1870
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1870 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 6887 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьAU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе Karamitsos - 9 июня 2024
ПродавецKaramitsos
Дата9 июня 2024
СохранностьMS64 RB PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе Karamitsos - 18 июня 2023
ПродавецKaramitsos
Дата18 июня 2023
СохранностьMS64 RB PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе CNG - 5 декабря 2012
ПродавецCNG
Дата5 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1870 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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