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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1851 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1851 F
Средняя цена600 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
2 Гроша 1851 F
Средняя цена140 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 Грош 1851 F
Средняя цена150 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1851 F
Средняя цена140 $
Продажи
09

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1851 F
Средняя цена50 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1851 F
Средняя цена75 $
Продажи
05
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