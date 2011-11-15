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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 Грош 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 Грош 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр17,8 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,600

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 Грош
  • Год1851
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1851 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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