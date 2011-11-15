Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр17,8 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC48,600
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 Грош
- Год1851
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1747 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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