Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/2 гроша 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,400
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/2 гроша
- Год1851
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2104 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
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