flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/2 гроша 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/2 гроша 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,400

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/2 гроша
  • Год1851
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2104 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1851 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1851 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1/2 грошаНумизматические аукционы