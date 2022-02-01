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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1851 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1851 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,7 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC58,500

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1851
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1851 F на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1851 F на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1851 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1851 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1851 F на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB

Где продать?

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