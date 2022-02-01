Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,7 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC58,500
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 пфенниг
- Год1851
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Где продать?
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