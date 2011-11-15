Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1851
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1748 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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