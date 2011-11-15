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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1851
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1748 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Rauch - 23 июня 2018
ПродавецRauch
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Höhn - 15 июня 2017
ПродавецHöhn
Дата15 июня 2017
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Felzmann - 9 ноября 2016
ПродавецFelzmann
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Höhn - 24 октября 2015
ПродавецHöhn
Дата24 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Möller - 1 июня 2015
ПродавецMöller
Дата1 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе WAG - 15 июня 2014
ПродавецWAG
Дата15 июня 2014
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1851 F на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьVF
Цена
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