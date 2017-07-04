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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1851 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 пфеннига 1851 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,7 - 3,5 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC124,500

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1851
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1851 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 6882 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 17 марта 2024
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 17 марта 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 2 апреля 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата2 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1851 F на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
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