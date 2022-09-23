Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,400
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 Гроша
- Год1851
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2433 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 2 Гроша 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы