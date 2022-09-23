flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1851 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 Гроша 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 Гроша 1851 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,400

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 Гроша
  • Год1851
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1851 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2433 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1851 F на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1851 F на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 Гроша 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1851 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 2 ГрошаНумизматические аукционы