flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1717 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Талер 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена4500 $
Продажи
076
Аверс
Реверс
2/3 талера 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена1800 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
1/3 талера 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена520 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
1/6 талера 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена1300 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
Двугрош (2 гроша) 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена130 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1 грош 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена130 $
Продажи
026
Категория
Год
Поиск