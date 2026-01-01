Монеты Польши 1717 года

Каталог
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
Дукат 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
76
2/3 талера 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
41
1/3 талера 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
520 $
Продажи
0
18
1/6 талера 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
11
Двугрош (2 гроша) 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
130 $
Продажи
0
23
1 грош 1717 IGS На смерть Анны Софии
Средняя цена
130 $
Продажи
0
26
