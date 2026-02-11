flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес29,13 гр
  • Диаметр45 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалТалер
  • Год1717
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:4500 USD
График аукционных продаж Талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 3900 USD
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
3411 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе COINSNET - 1 декабря 2024
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе COINSNET - 1 декабря 2024
ПродавецCOINSNET
Дата1 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Frühwald - 30 июня 2024
ПродавецFrühwald
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Auction World - 17 июля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WCN - 14 мая 2022
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WCN - 14 мая 2022
ПродавецWCN
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Aurea - 6 октября 2021
ПродавецAurea
Дата6 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 29 мая 2021
ПродавецHöhn
Дата29 мая 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WDA - MiM - 24 октября 2020
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WDA - MiM - 24 октября 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата24 октября 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Katz - 7 июня 2020
ПродавецKatz
Дата7 июня 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Reinhard Fischer - 30 мая 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата30 мая 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WDA - MiM - 28 декабря 2019
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WDA - MiM - 28 декабря 2019
ПродавецWDA - MiM
Дата28 декабря 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WCN - 16 ноября 2019
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WCN - 16 ноября 2019
ПродавецWCN
Дата16 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WCN - 11 мая 2019
Польша Талер 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WCN - 11 мая 2019
ПродавецWCN
Дата11 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 4500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS?

Для продажи талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

