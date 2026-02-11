Талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)
Фотография: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес29,13 гр
- Диаметр45 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодАвгуст II Сильный
- НоминалТалер
- Год1717
- ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты талер 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4831 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"?
По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты талер 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 4500 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS?
Информация о текущей стоимости польской монеты талер 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету талер 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS?
Для продажи талер 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.