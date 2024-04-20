flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

1/6 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1/6 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1/6 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,3 гр
  • Диаметр25 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1/6 талера
  • Год1717
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1300 USD
График аукционных продаж 1/6 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/6 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4154 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата30 декабря 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 15 марта 2020
ПродавецHöhn
Дата15 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 8 октября 2014
ПродавецKünker
Дата8 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 9 июня 2013
ПродавецWAG
Дата9 июня 2013
СохранностьVF
Цена
Польша 1/6 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 21 июня 2011
ПродавецKünker
Дата21 июня 2011
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1/6 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/6 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 1300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/6 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1/6 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/6 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS?

Для продажи 1/6 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

