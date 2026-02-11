flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: MARCINIAK

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3,52 гр
  • Диаметр24 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • НоминалДвугрош (2 гроша)
  • Год1717
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг PCGS для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж Двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 2300 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2024.

Сохранность
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Oslo Møntgalleri A/S - 25 января 2026
ПродавецOslo Møntgalleri A/S
Дата25 января 2026
СохранностьVF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 200 DKK
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Oslo Møntgalleri A/S - 30 ноября 2025
ПродавецOslo Møntgalleri A/S
Дата30 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 октября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 октября 2025
СохранностьVF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 июня 2025
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 июня 2025
ПродавецNumimarket
Дата17 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 9 июня 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 9 июня 2022
ПродавецMARCINIAK
Дата9 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 7 ноября 2021
ПродавецWAG
Дата7 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 4 октября 2020
ПродавецHöhn
Дата4 октября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Teutoburger - 3 сентября 2020
ПродавецTeutoburger
Дата3 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
ПродавецNumimarket
Дата17 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 12 июня 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 12 июня 2018
ПродавецMARCINIAK
Дата12 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Kricheldorf - 21 февраля 2017
ПродавецKricheldorf
Дата21 февраля 2017
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша Двугрош (2 гроша) 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS?

Для продажи двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ПольшиКаталог монет Августа II СильногоМонеты Польши 1717 годаВсе польские монетыпольские серебряные монетыпольские монеты номиналом Двугрош (2 гроша)Нумизматические аукционы