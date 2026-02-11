Двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного двугрош (2 гроша) 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"? По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS? Информация о текущей стоимости польской монеты двугрош (2 гроша) 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.