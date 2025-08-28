flag
Польша

2/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 2/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 2/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: MARCINIAK

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес13,68 гр
  • Диаметр35 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал2/3 талера
  • Год1717
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:1800 USD
График аукционных продаж 2/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42314 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4700 USD. Торги состоялись 28 августа 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 160000 JPY
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 4 декабря 2025
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 15 ноября 2025
ПродавецHöhn
Дата15 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
2558 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Jean ELSEN - 8 ноября 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата8 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 29 августа 2025
ПродавецStack's
Дата29 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 26 мая 2024
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 26 мая 2024
ПродавецWójcicki
Дата26 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2023
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата8 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2023
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 8 февраля 2023
ПродавецMARCINIAK
Дата8 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 20 июня 2022
ПродавецKünker
Дата20 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 10 февраля 2022
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 10 февраля 2022
ПродавецMARCINIAK
Дата10 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2019
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Felzmann - 7 ноября 2018
ПродавецFelzmann
Дата7 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 17 сентября 2018
ПродавецNumimarket
Дата17 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 14 августа 2018
Польша 2/3 талера 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Stack's - 14 августа 2018
ПродавецStack's
Дата14 августа 2018
СохранностьXF45 NGC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 2/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 1800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 2/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2/3 талера 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS?

Для продажи 2/3 талера 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

