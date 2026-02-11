flag
ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

1 грош 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" (Польша, Август II Сильный)

Аверс монеты - 1 грош 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II СильныйРеверс монеты - 1 грош 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,93 гр
  • Диаметр21 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодАвгуст II Сильный
  • Номинал1 грош
  • Год1717
  • ПравительАвгуст II Сильный (Король польский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 1 грош 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" - цена серебряной монеты - Польша, Август II Сильный
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS. Это серебряная монета периода Августа II Сильного отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3656 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 4 февраля 2025
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 4 февраля 2025
ПродавецMARCINIAK
Дата4 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 20 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Niemczyk - 24 июня 2023
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Niemczyk - 24 июня 2023
ПродавецNiemczyk
Дата24 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Bruun Rasmussen - 11 июня 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата11 июня 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 6 июня 2023
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 6 июня 2023
ПродавецWójcicki
Дата6 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Niemczyk - 18 марта 2023
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Niemczyk - 18 марта 2023
ПродавецNiemczyk
Дата18 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 31 января 2023
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Numimarket - 31 января 2023
ПродавецNumimarket
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Münzen & Medaillen - 12 ноября 2021
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2021
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 7 октября 2021
ПродавецMARCINIAK
Дата7 октября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 19 сентября 2021
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Wójcicki - 19 сентября 2021
ПродавецWójcicki
Дата19 сентября 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 18 июня 2021
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе MARCINIAK - 18 июня 2021
ПродавецMARCINIAK
Дата18 июня 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Möller - 9 июня 2017
ПродавецMöller
Дата9 июня 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе WAG - 15 января 2017
ПродавецWAG
Дата15 января 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Westfälische - 23 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата23 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Польша 1 грош 1717 IGS "На смерть Анны Софии" на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Августа II Сильного 1 грош 1717 года IGS "На смерть Анны Софии"?

По последним данным на 11 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 грош 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 грош 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS?

Информация о текущей стоимости польской монеты 1 грош 1717 года "На смерть Анны Софии" с буквами IGS основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 грош 1717 года "На смерть Анны Софии" со знаком IGS?

Для продажи 1 грош 1717 года IGS "На смерть Анны Софии" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
